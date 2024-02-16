Песков прокомментировал сообщения о смерти Навального

В связи со смертью Алексея Навального в колонии не требуется дополнительных поручений, у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) есть свод правил на такой случай. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам, видео опубликовал корреспондент Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Насколько мы знаем, сейчас, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями. Каких-то не требуется поручений. На этот счет есть определенный свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — сказал Песков.

Причину смерти Навального должны выяснить медики, добавил представитель Кремля, комментируя появившуюся информацию о том, что у Навального оторвался тромб.

Днем 16 февраля Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. Там отметили, что осужденный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

В УФСИН добавили, что медики провели все реанимационные мероприятия, но они не дали результатов.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме.