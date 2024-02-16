Депутатам из Мурманской области запретили давать невыполнимые обещания

Депутатов города Кола Мурманской области законодательно обязали быть реалистами и не давать невыполнимых обещаний. Об этом сообщает издание «Север.Пост».

Сами депутаты единогласно проголосовали за утверждение положения о депутатской этике. Одним из его пунктов является обязательство «не давать публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены».

В случае, если депутат нарушит кодекс об этике, его могут публично осудить или вынудить извиниться перед общественностью.

В 2023 году на депутата городского совета Кандалакши Мурманской области завели уголовное дело по статье о мошенничестве почти в особо крупном размере. Сумму ущербу оценивают примерно в 3 млн рублей.

Согласно данным следствия, с февраля по ноябрь 2020 года, депутат Кандалакши, действуя в сговоре с номинальным директором одного из областных транспортных предприятий, представил в администрацию Кандалакшского района фиктивные документы о якобы перечисленных налогах на доходы сотрудников организации. Администрация района перечислила им в качестве субсидии свыше 2 900 000 рублей.

Ранее стало известно, что экс-мэра Белгорода Антона Иванова задержали за получение взяток.