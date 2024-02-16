Турция депортировала россиянина, обвиняемого в передаче крупных взяток

В аэропорту Внуково в Москве задержали россиянина, которого депортировали из Турции. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчину обвиняют в посредничестве при передаче крупных взяток одному из подмосковных министерств. По данным МВД, его объявляли в розыск по каналам Интерпола.

По данным ведомства, мужчина в 2022 году работал в Министерстве строительного комплекса Московской области. По версии следствия, он не раз передавал взятки сотрудникам Министерства жилищной политики региона, чтобы те выдали разрешения на строительство заправок в Рузском, Богородском и Одинцовском городских округах.

Обвиняемый успел уехать из России и скрыться за границей. Позже в полиции узнали, что мужчина скрывается в Турции. В августе 2023 года его объявили в международный розыск. Удалось задержать его в феврале 2024-го.

До этого из Турции в Россию депортировали Дениса Казагашева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Ранее США выдали РФ мужчину, обвиняемого в эксплуатации несовершеннолетних.