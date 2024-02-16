Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

По состоянию на 13:28 по мск. движение по мосту было восстановлено.

14 февраля на Крымском мосту перекрывали движение автотранспорта на более чем два часа. Проезд по этому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

До этого командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост не достоит до конца года. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником» и добавил, что знает, как это сделать.

Незадолго до этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимости в строительстве подземного тоннеля через Керченский пролив сейчас нет, однако техническая возможность реализации такого проекта имеется.

Ранее экс-глава отдела Росгвардии получил шесть лет колонии за неэффективную защиту Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами