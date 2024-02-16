Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

По состоянию на 13:28 по мск. движение по мосту было восстановлено.

14 февраля на Крымском мосту перекрывали движение автотранспорта на более чем два часа. Проезд по этому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

До этого командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост не достоит до конца года. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником» и добавил, что знает, как это сделать.

Незадолго до этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимости в строительстве подземного тоннеля через Керченский пролив сейчас нет, однако техническая возможность реализации такого проекта имеется.

Ранее экс-глава отдела Росгвардии получил шесть лет колонии за неэффективную защиту Крыма.