Россиянин поджег девушку после пьяной ссоры и попал в колонию

В Новосибирской области осудили 30-летнего мужчину, который поджег 21-летнюю девушку после пьяной ссоры. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в селе Кыштовка, когда мужчина вместе со своей сожительницей и ее сестрой совместно употребляли спиртные напитки. Между россиянином и девушкой произошла ссора. Тогда собутыльник облил оппонентку горючей жидкостью и поджег.

Пострадавшая получила ожог 29% тела — пострадали лицо, шея, грудная клетка и конечности. Позже возникло осложнение в виде ожоговой болезни. Вред, нанесенный здоровью девушки, оценили как тяжкий.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о покушении на расправу, совершенном с особой жестокостью. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в колонии строгого режима.

Ранее девушка загорелась при попытке сбросить коктейль Молотова с подожженной машины.