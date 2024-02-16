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Психолог назвала неочевидный способ снизить уровень стресса

Психолог Славнова: спонтанная доброта может снизить уровень тревожности

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Depositphotos

Спонтанная доброта, например помощь случайному прохожему, нуждающемуся в ней, может снизить уровень стресса. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Славнова.

«Вспомните ситуации, когда вы дарили подарок другому человеку и радовались вместе с ним. Кроме этого, когда мы видим, как наше действие помогает людям, мы чувствуем себя ценными и полезными. <...> Помогая другим, мы переключаем внимание с собственных проблем и чувствуем себя более благополучными», — сказала Славнова.

Она добавила, что преимущество такого поведения еще и в том, что окружающие, получив поддержку, часто испытывают желание ответить тем же и проявить заботу.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина до этого отмечала, что поцелуи помогают людям снижать стресс, повысить самооценку, а также дарят ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия, полета и эйфории. По ее словам, этот процесс отражается не только на ментальном, но и на физическом состоянии.

Ранее россияне рассказали, почему испытывают стресс при смене работы.

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