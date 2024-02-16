В Ростовской области мальчик глотнул чистящее средство и был госпитализирован с ожогом

В Ростовской области травма двухлетнего ребенка закончилось уголовным делом. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в селе Песчаное. По версии правоохранителей, в этот день младший член семьи остался без присмотра и выпил жидкое чистящее средство.

Медики оперативно доставили мальчика в больницу с ожогом внутренних органов и оказали ему всю необходимую помощь. Несмотря на это, спасти пациента не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители назначили ряд экспертиз.

Ранее в Волгоградской области ребенок выпил несколько глотков мыльного средства и попал в больницу.