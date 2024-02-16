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Генпрокуратура назвала «мягким» 27-летний срок Треповой и подала апелляцию

Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой по делу о теракте в Петербурге

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Генеральная прокуратура России направила в суд апелляцию на приговор Дарье Треповой, который ей вынесли по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.

По словам источника агентства, надзорное ведомство считает назначенный девушке срок «излишне мягким».

25 января Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало для Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Также второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1 году 9 месяцам математика Дмитрия Касинцева, прятавшего Дарью Трепову после теракта. Адвокат Касинцева Елена Конева заявила «Газете.Ru», что ее подзащитный раскаивается в содеянном.

Ранее Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненным при теракте.

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