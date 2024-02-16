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Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки»

Суд в Москве отклонил иск на $1 млрд к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсировать $1 млрд за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор», организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении искового заявления отказать», — заявила судья Ольга Синельникова.

В компании МТС ранее заявляли, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются «его спонсором или организатором».

До этого стало известно, что истец Александр Трещев подал иск с требованием, чтобы оператор перевел $1 млрд в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества». Ранее суды уже отказывались от рассмотрений исков Трещева к компании.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду almost naked, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Дима Билан. С конца 2023 года участников начали вырезать из эфиров и отменять концерты по просьбам общественников. В частности, певица Лолита заявила, что ее концерты отменили из-за недостаточного раскаяния.

Ранее Дима Билан объяснил, почему пришел на «голую вечеринку» Ивлеевой.

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