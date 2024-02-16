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На Шри-Ланке голый работник отеля залез в кровать к россиянкам и стал мастурбировать

На Шри-Ланке сотрудник отеля лег к российским туристкам и стал удовлетворять себя

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Freepik.com

Туристы из России попали в скандал с мастурбировавшим работником отеля Шри-Ланки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам путешественников, молодой человек дважды проникал в номер, где вторгался в личное пространство троих женщин. В первом случае одна из них проснулась от того, что мужчина гладил ее ногу. После этого работника выгнали из номера и не стали заявлять об этом в полицию, так как туристы не хотели тратить время на это во время отдыха.

В ночь на 14 февраля молодой человек снова оказался в номере, где лег между двух других путешественниц. Женщины заявили, что работник в этот момент был голым и мастурбировал.

В результате гости обратились к администрации, которая просила у них прощения. Туристы написали заявление в полицию.

Ранее в Екатеринбурге учителя отстранили из-за обвинения в домогательствах в отношении водителя.

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