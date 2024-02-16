Россиянам перечислили привычки, которые вредят наушникам

Привычка оставлять наушники на морозе может повредить им, рассказал «Москве 24» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Надо помнить, что наушники — это аксессуар, который в большинстве случаев не ремонтируется. И у него маленькая емкость аккумулятора. Поэтому если вы забываете наушники на морозе, например в машине, то они могут проморозиться. И в результате потерять емкость», — предупредил эксперт.

Помимо этого, он не рекомендует чистить наушники зубочисткой, потому что так можно проткнуть сеточку в них. Еще одна опасность для устройства — контакт с водой, если оно не влагозащищенное, продолжил аналитик.

«Как правило, большая часть моделей такой защиты не имеет. Зарядный кейс тоже боится воды», – заключил Муртазин.

В пресс-службе компании МТС до этого сообщили «Газете.Ru», что по итогам 2023 года в России было продано 30,6 млн наушников на сумму 62 млрд руб., что больше на 43% в штуках и на 23% в деньгах по сравнению с 2022 годом. Главным драйвером роста на рынке наушников остается спрос на TWS-устройства. Так, в 2023 году их доля от всех продаж наушников составила 58% в штуках и 72% в деньгах.

Ранее сообщалось, что российский подросток попал под грузовой поезд, слушая музыку в наушниках, и выжил.