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«Афиша» и ресторан Futurist запустили food-art-проект

Шеф-повар Алексей Алексеев разработал театральный сет блюд

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Предоставлено рестораном Futurist

Петербургский ресторан Futurist, компания «Афиша» и московский театр «Практика» запустили food-art-проект, объединяющий театральное искусство с гастрономическим. Об этом сообщает пресс-служба «Афиши».

«В конце февраля «Афиша» проведет в Петербурге гастроли театра «Практика», который говорит со зрителем на актуальном художественном языке новых текстов, музыки, дизайна, архитектуры, мультимедиа и актерской игры», — говорится в сообщении.

Ресторатор и шеф-повар Futurist Алексей Алексеев разработал гастрономический сет «Практика вкусов», вдохновившись многообразием жанров в репертуаре театра.

Сет «Практика вкусов» включает в себя дальневосточный гребешок с соусом ромеско и маринованной тапиокой, севиче из лосося с авокадо и чили-дрессингом, краб-кейк с жареным романо и соусом саке, томленую говяжью шея с картофельным пюре и капустой кимчи и канаш из белого шоколада с малиной, лесными ягодами и эстрагоном.

Отмечается, что каждое блюдо сета посвящено одной из постановок театра. Авторский театральный сет будет в меню ресторана Futurist с 20 февраля по 10 марта.

При этом спектакли, легшие в основу проекта, можно будет увидеть на площадке Левашовского хлебозавода с 26 февраля по 10 марта.

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