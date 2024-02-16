Врач рассказал, какое мороженое является самым вредным для здоровья

Самым вредным для здоровья мороженым считается пломбир, потому что в нем сочетаются сахар и жир. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«В нем, скорее всего, есть и трансжиры. Особенно если пломбир был сделан с добавлением заменителей молочного жира, пальмового масла и так далее. Могут быть и конечные продукты гликирования. Все эти факторы пагубно действуют на сосудистую стенку, вызывают развитие атеросклероза и сокращают продолжительность жизни», — предупредил врач.

По словам диетолога, меньше всего вреда принесет замороженный фруктовый сок. Однако он уточнил, что в покупных вариантах может быть много сахара. При этом Гинзбург напомнил, что употребление всех видов мороженого может привести к переохлаждению глотки, гортани, а также спровоцировать развитие простуды.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что самым полезным для здоровья мороженым является то, которое приготовлено в домашних условиях. По ее словам, если его приготовить из натуральных продуктов, оно не причинит вреда организму. Она рекомендует добавлять в него творог, сметану и разнообразные ягоды.

Ранее сообщалось, что в России подорожало мороженое.