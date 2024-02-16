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Волгоградец с размаха пнул девушку в живот в супермаркете и попал на видео

В Волгограде мужчина с размаха пнул в живот девушку в супермаркете

В Волгограде мужчина без видимой причины пнул девушку в супермаркете. Об этом сообщает Telegram-канал «XY Волгоград».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 7 февраля в продуктовом магазине на улице 2-я Горная рядом с жилым комплексом «Олежкина слобода». На кадрах с места происшествия видно, как мужчина и девушка отдельно друг от друга ходят по супермаркету, однако затем россиянин с размаха пинает прохожую в живот и продолжает движение.

После произошедшего девушка написала заявление в правоохранительные органы. Прочие детали и обстоятельства инцидента не утоняются, информации о состоянии пострадавшей не поступало.

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