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В Минздраве рассказали о состоянии белгородцев, которых доставили в Москву после обстрела

Минздрав: три пациента из Белгорода, доставленные в Москву, в тяжелом состоянии

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Антон Вергун/РИА Новости

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о тяжелом состоянии двоих взрослых и одного ребенка, которых из Белгорода привезли в Москву после атаки ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Еще один ребенок находится в состоянии средней тяжести, отметил он.

Пациентов распределили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и Российскую детскую клиническую больницу. Кузнецов уточнил, что дорогу все перенесли нормально и сейчас врачи уже начали диагностику и лечение пострадавших белгородцев.

15 февраля ВСУ ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на следующий день сообщил, что недавно один человек, получивший ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. В итоге количество пострадавших увеличилось до 19 человек.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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Обстрелы Белгорода
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