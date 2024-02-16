Эксперты отметили потенциал высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом является проектом федерального значения. Об этом заявила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

По ее мнению, на такой проект вряд ли бы замахнулись, если бы не успешный опыт Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

«Мы видим, что это два очень смелых, дерзких проекта, которые осуществлены благодаря мэру Москвы Сергею Собянину и его команде. Высокоскоростная магистраль — это магистраль будущего, потому что она свяжет регионы. Регионы будут взаимодействовать быстрее и теснее, потому что скоростной режим будет совсем иной», — добавила она.

Святенко добавила, что развитие проекта ВСМ накладывает перспективы развития экономики этих регионов, потому что они будут обеспечены новыми рабочими местами.

«Тема создания высокоскоростной магистрали, конечно, не новая – есть мировой лидер, Китай. Но для России это перспектива, и именно сегодня мы подошли к реализации этого амбициозного проекта. У нас уже есть опыт реализации МЦК и МЦД – они показывают нам, что ж/д в городе очень востребована», — заявил директор Передовых инженерных школ Олег Покусаев.

Он считает, что на сегодняшний день Россия готова сделать первый шаг в сторону строительства сети ВСМ.

Предполагается, что создание ВСМ станет большой перспективой для всей страны, так как это является не только транспортной задачей. Создание ВСМ включает в себя разработку подвижного состава, а также подготовку новой инфраструктуры для высоких скоростей – путей, контактных сетей, новых вокзальных комплексов и другого. Также появится необходимость подготовки кадров, новых инженеров, способных работать в новом проекте с новыми скоростями.

Кроме того, ВСМ будет генерировать новые доходы для регионов, где она проходит, так как вырастет пассажиропоток. При этом расширится мобильность населения Московской агломерации и Санкт-Петербурга, а также вырастет производительность труда, стоимость жилья и количество рабочих мест.

Напомним, на совещании в Верхней Пышме президент России Владимир Путин заявил, что ВСМ Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения.