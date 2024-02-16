Собянин назвал плюсы высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Создание новой высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест, а также улучшит транспортную доступность для жителей нескольких городов страны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

»Правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1», — отметил глава столицы России.

Он также заверил, что московские службы обеспечат интеграцию всей транспортной инфраструктуры столицы с будущими остановками высокоскоростного маршрута.

По словам Собянина, новые переходы для поездок на ВСМ-1 появятся на Ленинградском и Рижском вокзалах, станциях Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково.

Он заметил, что высокоскоростные маршруты также разгрузят аэропорты и будут способствовать росту внутреннего туризма и деловой активности столицы.

«Задачи, которые поставил президент по данному проекту, существенным образом повлияют на возможности жителей быстрее передвигаться не только между двумя столицами, а еще между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом», — заключил Собянин.

Вечером 15 февраля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей. Дебютным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом.

В перспективе подобные пути должны появиться в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии — Минска.

Ранее стало известно, как часто будут ходить новые поезда по высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.