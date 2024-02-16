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Врачи раскрыли неожиданный эффект кофе на организм человека

Диетолог Королева: кофе полезен как профилактика и лечение болезни Паркинсона

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Pexels.com

Кофе при всех известных качествах обладает и многими неочевидными для большинства людей свойствами. Этот напиток показан людям, которые генетически предрасположены к болезни Пракинсона и уже имеют первичные симптомы этого заболевания, рассказала д.м.н., врач-диетолог Маргарита Королева.

«Этот напиток улучшает систему кровообращения в зоне дофаминовых и ацетилхолиновых рецептов, что позволяет отсрочить проявление этого заболевания, либо как-то нивелировать активность его течения», — отметила диетолог в беседе с Общественной Службе Новостей.

Помимо этого, кофе также улучшает работу перистальтики кишечника и полезен людям, страдающим запорами. Однако вместе с тем напиток обладает мочегонным эффектом, поэтому он обезвоживает клетки, провоцируя их преждевременное старение, вымывает минералы, в том числе – кальций. По этой причине осторожнее с напитком нужно быть беременным, женщинам в период менопаузы, так как в этих состояниях и без того наблюдается потеря кальция. В остальных случаях после кофе следует выпивать дополнительный стакан воды.

Пить кофе во время еды или сразу после приема пищи вредно, так как он мешает усвоению магния, железа и цинка. Королева посоветовала наслаждаться напитком между приемами пищи, выдерживая двухчасовой интервал.

Помимо этого, кофе обладает всем известным полезным свойством – он может повышать мозговую активность человека и ускорять его обмен веществ при умеренном потреблении, заключила врач-диетолог.

Напомним, ученые также считают, что кофе может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при умеренном потреблении – до пяти чашек в день.

Ранее врачи назвали два типа кофеманов, одному из которых кофе может навредить.

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