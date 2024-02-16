Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам

Перед покупкой цветов важно убедиться в их свежести, чтобы букет простоял дольше, рассказала Pravda.Ru дизайнер и флорист Дома цветочной моды «Элита-флора» Марина Запорожец.

Кроме того, она рекомендует укрывать букеты бумагой для транспортировки в минусовую и нулевую температуру.

«Цветок подмороженный стоять, что бы вы ни делали, не будет. Поэтому, когда вы покупаете цветы, большое внимание надо уделять качеству цветов. О качестве цветов могут говорить и листья, которые на этом стебле находятся. Они сразу выдают возраст этого цветка», — отметила эксперт.

Дома букет следует разобрать, стебли — промыть под проточной водой и подрезать ножом практически в горизонтальном направлении, после этого их можно ставить в воду из-под крана. Воду следует менять ежедневно, подрезать стебли — раз в несколько дней. Букет Запорожец советует ставить в прохладное место в квартире.

Флорист Георгий Сухаржевский до этого говорил, что продлить жизнь подаренному букету можно, если обеспечить подходящие температурные условия и менять воду.

Ранее сообщалось, что россиянин ради извинений перед девушкой украл букет, но потерял его и оказался под следствием.