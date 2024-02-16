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В Новосибирске пропал родственник блогера Яна Топлеса

В Новосибирске ищут брата жены блогера Яна Топлеса

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Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области/VK

В Новосибирске пропал брат жены блогера Яна Топлеса. Об этом сообщил сам Ян Топлес (настоящее имя — Ян Лапотков) в соцсетях.

По словам блогера, в последний раз его родственник выходил на связь 9 февраля.

Рост пропавшего составляет около 170 сантиметров, у 29-летнего россиянина голубые глаза, короткие волосы и крупная татуировка на груди.

Поиски человека ведут и волонтеры. По данным добровольцев, в день исчезновения на мужчине была черная куртка, джинсы, кроссовки и шапка того же цвета. С собой у пропавшего также был черный рюкзак.

Ранее в Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая не помнит своего адреса.

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