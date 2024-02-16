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Москвичам рассказали, когда ждать окончания снегопада

Синоптик Позднякова: снегопад в Москве будет идти до воскресенья

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Снегопад, который начался в Москве ночью 15 февраля, стал самым сильным с начала зимы, снег будет идти до воскресенья, 18 февраля. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, за ночь и первую половину четверга прирост снега в столице составил около 12 см.

«Снегопад, пусть и не такой силы, будет продолжаться в пятницу, 16 февраля, за сутки выпадет еще 3 - 6 мм осадков (а значит, сугробы вырастут на 3-6 см, обычно соотношение такое). В выходные тоже ждем снег, хотя он станет еще менее интенсивным. В воскресенье, 18 февраля, он может смениться мокрым снегом или снегам с дождем. Такие осадки немного прибьют свежие сугробы, из высота станет чуть меньше, чем сейчас», — сообщила синоптик.

Позднякова добавила, что вечером в воскресенье в Москву придут холода, в понедельник, 19 февраля, ожидается усиление антициклон. Она уточнила, что в начале следующей недели ночью будет до -17…-18°C, днем -2…-7°C.

Накануне Татьяна Позднякова говорила, что сочетание снегопада и аномальных для февраля морозов, которые обрушились на Москву в четверг, 15 февраля, является редким явлением.

Ранее москвичам рассказали о погоде в пятницу.

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