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Немецкая оперная певица рассказала о притяжении к России

Немецкая оперная певица Кермес заявила, что очень рада поездке в Россию

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Jens Krick/IMAGO/Global Look Press

Немецкая оперная звезда Симона Кермес рассказала, что очень рада посетить Россию. Об этом она сказала «Известиям».

Артистка призналась, что в родной стране она не смогла бы так же спокойно говорить, иначе ее бы «задвинули куда-нибудь подальше». Она заверила, что в Германии подобные инциденты уже бывали.

Она отметила, что последний раз была в Москве всего год назад и выступала на новогоднем концерте в Зарядье. В этом году артистка выступит на гала-концерте открытия Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета, который пройдет в Сочи. Курортный город певица посещает впервые.

«Я в радостном предчувствии путешествия в Сочи и встречи с музыкой и со всеми моими друзьями», — заявила звезда.

Певица специализируется на музыке XVIII века. В Сочи она исполнит арии Георга Фридриха Генделя, Риккардо Броски и Николы Порпоры. Аккомпанировать сопрано будет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Башмета.

Ранее в Сочи отменили концерт Ани Лорак.

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