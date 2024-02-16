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Врач перечислила причины появления болей в коленях у пожилых людей

Врач Чернышова: травмы могут вызвать боли в коленях у пожилых людей

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Shutterstock

Боли в коленях у пожилых людей часто могут возникать из-за артроза, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что с возрастом суставы у людей могут подвергаться дегенеративным изменениям.

«Хрящ как губка, он впитывает в себя так называемую синовиальную жидкость, которая служит смазкой для суставов. С возрастом этот хрящ, не получая достаточного питания, становится тонким и более шершавым. В ряде случаев он вообще стирается, и кости в суставах начинают соприкасаться между собой, что травмирует в том числе и суставную сумку, и вызывает боли. Это артроз», — пояснила эксперт.

Помимо этого, по словам врача, боли в коленях могут появляться вследствие получения бытовых травм. Чернышова подчеркнула, что при появлении болевых ощущений не стоит заниматься самолечением. Вместо этого лучше обратиться к врачу, чтобы не усугубить ситуацию.

Ученые до этого подтвердили, что введение стволовых клеток в пораженный остеоартритом коленный сустав позволяет значительно уменьшить боль и улучшить работу сустава.

Ранее сообщалось, что ученые разрабатывают необычный метод облегчения боли в колене.

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