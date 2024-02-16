В Москве беспрерывно ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

15 февраля на Москву обрушился мощный снегопад — до 20% месячной нормы осадков. В общей сложности за эту зиму в столице выпало уже 2,6 метра снега при норме 1,52 метра, сообщал заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В сообщении Комплекса городского хозяйства говорится, что в 05:00 в Москве специалисты провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

В уборке города от снега используют роторную и другую технику, средства малой механизации, задействованы дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника столичных инженерных компаний.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, гололедица, местами сильный снег и температура воздуха до -7 °C ожидается в Москве 16 февраля.

Ранее в Гидрометцентре РФ назвали ненормальной зиму 2023–2024 годов.