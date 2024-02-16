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В Башкирии скорая помощь с пациентом внутри загорелась на ходу

В Башкирии загорелась машина скорой помощи по дороге в больницу

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии автомобиль скорой помощи загорелся в момент, когда внутри были люди. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Стерлитамаке. В этот момент в салоне находились водитель, фельдшер и пациент. На данный момент неизвестно, по какой причине произошел пожар.

Все присутствующие успели выйти из машины, медик и пациент уехали попутным транспортом в больницу.

«Из автомобиля эвакуировано два кислородных баллона. Открытое горение потушено через 15 минут», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль полностью выгорел.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее под Челябинском пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи и угрожал ему.

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