В Башкирии скорая помощь с пациентом внутри загорелась на ходу

В Башкирии автомобиль скорой помощи загорелся в момент, когда внутри были люди. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Стерлитамаке. В этот момент в салоне находились водитель, фельдшер и пациент. На данный момент неизвестно, по какой причине произошел пожар.

Все присутствующие успели выйти из машины, медик и пациент уехали попутным транспортом в больницу.

«Из автомобиля эвакуировано два кислородных баллона. Открытое горение потушено через 15 минут», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль полностью выгорел.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее под Челябинском пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи и угрожал ему.