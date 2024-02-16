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Юрист рассказал, смогут ли мошенники оформить кредит без ведома человека

Юрист Первушкин: оформить кредит только по фото паспорта нельзя

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Global Look Press

Оформление любого кредита или займа не обходится без подтверждения личных данных и документов. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Исправление Кредитной Истории», кредитный юрист Павел Первушкин.

По его словам, оформить кредит мошенники могут, но только если у них есть персональные данные жертвы. Так что обойтись просто фотографией или копией паспорта не получится, заверил он.

Однако подтвердить данные можно через приложение банков, по номеру телефона, оформленному на жертву, с помощью кода в СМС-сообщении. Но главным способом согласия на кредит эксперт назвал «Госуслуги».

Чтобы не стать жертвой оформления кредита за спиной, Первушкин посоветовал пользоваться паролями и двухфакторной аутентификацией — подтверждением входа через СМС. Также он рекомендовал проверять свою кредитную историю минимум два раза в год, чтобы как можно раньше обнаружить «инородный» кредит.

В случае обнаружения кредита, который не оформляли, необходимо написать заявление на адрес кредитора, который выдал на паспортные данные заем, заявил эксперт. Нужно попросить предоставить копии кредитного договора и платежного ордера о перечислении денег, затем следует обязательно обратиться в полицию.

Ранее эксперт назвал три типа людей, которые чаще всего попадаются на уловки мошенников.

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