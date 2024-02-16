Посольство РФ в Колумбии опровергло «шпионский» характер дела россиянина Вагина

Посольство Российской Федерации в Колумбии опровергло утверждения арестованного там россиянина Сергея Вагина о политической природе его уголовного дела. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломаты заявили, что не нашли подтверждений предполагаемой русофобии, с которой, как утверждал Вагин, он столкнулся. Правоохранительные органы обратили внимание на россиянина из-за противозаконных действий экономического характера, которые продолжались длительное время.

«Важно отметить, что вопреки заявлениям россиянина его дело не имеет никакой политической или шпионской, как об этом поначалу заявляли некоторые СМИ, подоплеки, — говорится в сообщении посольства.

Российский гражданин был задержан правоохранительными органами Колумбии 31 марта 2022 года и находится под стражей в столичном пенитенциарном центре Ла-Пикота. Ему предъявлены обвинения по трем статьям местного уголовного законодательства: преступный сговор, незаконные переводы денежных средств и неправомерное использование информационных компьютерных сетей. По версии колумбийского следствия, он участвовал в создании и незаконной деятельности букмекерской конторы с сообщниками.

До задержания Вагин находился незаконно на территории Колумбии в течение нескольких лет, нарушая миграционное законодательство и занимаясь нелегальной трудовой деятельностью.

В российском посольстве отметили, что регулярно следят за обстоятельствами уголовного дела российского гражданина и обеспечивают соблюдение его прав и условий содержания. К подсудимому было совершено шесть консульских визитов, последний из которых состоялся 9 ноября 2023 года. В ходе этого визита Вагин заявил, что после освобождения не собирается возвращаться в Россию и будет просить политического убежища в другой стране, название которой он не раскрыл.

Перевод Сергея Вагина в одиночную камеру объясняется его частыми нарушениями правил внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения и жалобами других заключенных на его поведение, уточнили дипломаты. При этом сам подсудимый постоянно жалуется на предвзятое отношение как со стороны сотрудников и руководства пенитенциарного учреждения, так и судебных органов, но ни разу не обратился с официальной жалобой в надзорные органы, несмотря на рекомендации российских консульских сотрудников, добавили сотрудники посольства.

В январе другой россиянин вышел на свободу после 26 лет тюрьмы на Занзибаре.

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