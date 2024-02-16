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Названы самые популярные пароли среди россиян в 2023 году

DLBI: наиболее популярными паролями в РФ в 2023 году стали «123456» и «йцукен»

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Depositphotos

Комбинации «123456», «12345zz» и «1000000» стали самыми популярными паролями среди жителей РФ в 2023 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом DLBI.

По данным издания, среди буквенных паролей наиболее востребованными оказались «подружка» и «йцукен». То же касается непосредственно слова «пароль» и сочетания «привет».

В материале отмечается, что в РФ и одновременно мире пользователи чаще всего применяли комбинации «123456» и «123456789». Вместе с ними лидером стал пароль «1000000», который попал в соответствующий рейтинг впервые.

Более того, в первую десятку вошли сочетания «123123qwe» и «qwerty». Еще одним востребованным вариантом стал пароль «Qwerty123». При этом ни одна из трех комбинации до этого в список не попадала.

Представители DLBI уточнили, что многие пользователи используют одинаковые пароли сразу для нескольких сервисов и сайтов. Это происходит, даже если речь идет о самой простой комбинации цифр или букв.

Всего исследователи проанализировали 200 млн учетных записей, информация о которых попала в открытый доступ в результате сливов данных в прошлом году. Как рассказали специалисты, из всего числа просмотренных паролей лишь 22% или 44 млн комбинаций были уникальными.

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