Мать девочки из Белгорода, погибшей под ударом ВСУ, выжила

Мать погибшей под ракетным ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) девочки из Белгорода найдена живой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного медицинского колледжа.

Отец погибшего годовалого ребенка учится в медицинском колледже, получая второе образование — от него стали известны подробности трагедии.

«Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива», — заявили в пресс-службе колледжа.

До этого в комиссариате ООН заявили, что не считают удар по Белгороду военным преступлением.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.