Онколог назвал работающие меры профилактики рака

Есть несколько действенных способов, помогающих снизить риски опухолевых процессов в организме. Один из них — первичная профилактика, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов.

По его словам, сегодня в мировом онкологическом сообществе все чаще звучит тема первичной профилактики рака, цель которой — не только увеличить продолжительность жизни, но и повысить ее качество. По мнению Сулиманова, у многих людей есть большие шансы избежать онкологических заболеваний, если они откажутся от вредных привычек и начнут вести здоровый образ жизни.

«Курение является основной причиной более 10 форм рака, в том числе рака легкого, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемии, почек и др. Особое место в этом списке занимает рак легкого — один из самых распространенных среди курящих мужчин. По данным ВОЗ, от рака легкого ежегодно умирает около 1 млн человек, или каждый третий курильщик. Единственная спасительная мера, которая может помочь предупредить развитие страшной болезни, — это полный отказ от сигарет», — заявил онколог.

При этом он отметил, что кроме активных курильщиков большому риску подвержены также и пассивные курильщики. Исследования японских онкологов подтверждают высокие риски рака среди женщин, чьи мужья оказались заядлыми курильщиками. Было замечено, что у женщин, мужья которых выкуривают до 10 сигарет в день, риск рака легкого 1,5%, 20 выкуренных сигарет повышают риски рака на 2%, а более 20 сигарет — на 3–5%.

Специалист также обратил внимание любителей солнечного загара на опасность для здоровья, исходящую от солнечных лучей.

«Активный ультрафиолет, особенно в летнее время, крайне агрессивно действует на здоровые клетки, повреждая их и провоцируя развитие разных форм рака кожи, включая и самый агрессивный — меланому. Если у вас светлая кожа, вы любите постоянно загорать в солярии или у кого-то из ваших близких был рак кожи — вы в группе повышенного риска», — предупредил Сулиманов.

В связи с этим он рекомендовал отказаться от солярия и загара в часы пик с 10 до 16 часов, носить летом яркую или темную одежду, отражающую лучи, и использовать кремы с SPF-фильтрами.

«Сегодня у врачей-онкологов есть много фактов, доказывающих прямую связь между физической активностью и снижением рисков рака. Например, 150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут активных тренировок помогают значительно снизить риски колоректального рака, простаты, поджелудочной железы, пищевода. К тому же правильная нагрузка на организм — это лучший способ защиты от ожирения, повышающего у женщин риски рака молочной железы и эндометрия», — добавил врач.

Не меньшую опасность для здоровья, по его словам, представляют инфекции и вирусы, которые в некоторых случаях могут вызывать мутацию и перерождение клеток в раковые. Например, известный многим вирус папилломы человека (ВПЧ) в большинстве случаев (около 75%) является основным фактором риска рака шейки матки, а также рака лор-органов (20%). Вирусы гепатита В и С — главные «виновники» рака печени, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) провоцирует развитие саркомы Капоши и неходжкинской лимфомы, а вирус Эпштейна-Барр — риски лимфомы Беркитта.

«В данной ситуации справиться с опасными вирусами может вакцинация или антиретровирусная терапия. А в случае с хроническим гепатитом B лучше совсем отказаться от употребления алкоголя — в тандеме с вирусом спиртной напиток еще больше повышает риски рака», — отметил Сулиманов.

При этом врач-онколог рекомендует не забывать про полезное питание — овощи, зелень, мясо птицы, рыбу с большим количеством омега-3, заметно снижающих воспалительные процессы в организме — триггеры рака.

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