Россиян предупредили об опасностях атеросклероза сосудов

Атеросклероз артерий — одна из самых распространенных болезней во всем мире, включая Россию. Заболевание опасно развитием осложнений, включая инфаркт миокарда, инсульт головного мозга и гангрену конечностей, рассказал «Газете.Ru» врач сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника», д.м.н. Роман Голощапов-Аксенов.

«Атеросклероз артерий начинает развиваться в детском возрасте, до 10-13 лет, и протекает незаметно, без симптомов долгие годы, постепенно нарушая кровоток по кровеносным сосудам. С увеличением размеров атеросклеротических бляшек на стенках артерий просвет сосудов уменьшается, нарушается кровоток, возникают симптомы нарушения кровоснабжения органов при физической нагрузке или в состоянии покоя. Например, это могут боли в ногах при ходьбе или чувство жжения и тяжести за грудиной, одышка», — объяснил он.

У мужчин, по его словам, симптомы атеросклероза артерий могут возникнуть уже в молодом возрасте, к 40 годам, а у женщин чаще после 50 лет. К 65-70 годам атеросклероз диагностируют практически у каждого человека.

Как рассказал сердечно-сосудистый хирург, причиной развития атеросклероза является нарушение метаболизма жиров (липидов) в организме и повышение содержания «плохого» холестерина в крови, который накапливается на стенках кровеносных сосудов, формируя атеросклеротические бляшки.

«Жировые атеросклеротические бляшки представляют собой настоящую скрытую угрозу для человека. Они могут повредиться в любой момент и привести к образованию тромбов в сосудах. Масштабы «катастрофы» очевидны: тромбы, перекрывшие просвет сосудов жизненно важных органов, например, сердца, головного мозга, нижних конечностей, кишечника и др., могут полностью остановить кровоток в артериях и спровоцировать жизненно опасные осложнения», — подчеркнул специалист.

По его словам, одними из самых распространенных заболеваний, развивающихся при прогрессировании атеросклероза артерий и увеличении атеросклеротических бляшек, является хроническая ишемическая болезнь сердца, головного мозга и нижних конечностей.

«Среди наиболее опасных осложнений атеросклероза на первом месте стоят инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт головного мозга и гангрена нижних конечностей. Атеросклероз является основной причиной деменции, возникающей вследствие хронической нехватки кислорода в клетках головного мозга при распространенном сужении сосудов. Атеросклероз часто является причиной импотенции у мужчин, а также тромбозов и эмболий артерий почек и кишечника», — предупредил Голощапов-Аксенов.

Также он обратил внимание, что самостоятельно распознать атеросклероз на ранних стадиях заболевания, без дополнительных методов исследования, сложно. Только при сужении просвета сосудов атеросклеротическими бляшками более чем на 70% человек может чувствовать симптомы нарушения кровоснабжения органов и тканей.

«Стоит внимательно оценить свое здоровье, обратиться к кардиологу и сердечно-сосудистому хирургу, неврологу, если появились такие симптомы, как частое головокружение, шум в голове и ушах, сдавливающая боль или жжение в груди и одышка, онемение мышц нижних конечностей, зябкость стоп, боль в ногах во время ходьбы или усиление болей в стопах в положении лежа и во время сна. Это могут быть признаки атеросклероза, а, возможно, его осложнений», — подчеркнул сердечно-сосудистый хирург.

Он отметил, что способов остановить развитие атеросклероза в настоящее время нет. Однако избежать осложнений от него вполне возможно.

Ранее ученые нашли способ улучшить состояние сосудов без существенных ограничений в питании.