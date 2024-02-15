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Путин пожелал школам в России «крутых мужиков»

Президент Путин заявил, что школам в России нужно «побольше крутых мужиков»

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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Reuters

В российские школы нужно активно привлекать «побольше крутых мужиков» к работе педагогами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с учителями в Нижнем Тагиле, передает РИА Новости.

Директор школы №32 Галина Масликова во время посещения кабинета ОБЖ рассказала главе государства, что у них есть «увлеченный педагог» — он 12 лет работает учителем после службы в армии.

До военной службы преподаватель отучился в педагогическом университете, уточнила она.

«И координирует работу Юнармии. В общем он действительно такой крутой-крутой», — заметила руководитель учебного учреждения.

По ее словам, мужчина также занимается туризмом и «все у него складывается». В конце рассказа Масликовой президент улыбнулся.

«Надо побольше крутых мужиков в школы, правда?» — заметил в ответ президент. На это директор заключила, что согласна с ним и ведет поиски преподавателей мужского пола.

Вечером 15 февраля президент посетил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой учился поэт Булат Окуджава.

Перед посещением учебного заведения Путин побывал в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе», где пообщался с рабочими предприятия. Российский лидер в том числе назвал танк, который считает лучшим в мире по боевым характеристикам.

Ранее Путин призвал защитить учителей от травли в соцсетях.

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