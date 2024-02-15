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В Ярославле дворник выбил зубы собиравшей картон пенсионерке

«Подъем»: в Ярославле дворник напал на собиравшую картон пенсионерку

В Ярославле на площадке для сбора мусора дворник подрался с пенсионеркой, мужчине не понравилось, что пожилая женщина захотела забрать выброшенный кем-то картон. Об этом сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел на территории ЖК «Волга Парк» в Ярославле и попал на видео. Пожилая женщина забирала с контейнерной площадки картонные коробки от мебели и бытовой техники, когда на нее с кулаками набросился местный дворник и заявил, что она не имеет права собирать картон.

По словам дочери пенсионерки, мужчина несколько раз ударил жительницу Ярославля по голове и лицу.

«Он сказал: «Это моя помойка», побои сняли. У нее фингал на глазу, на ноге синяк. У нее стоял мост на нижней челюсти — теперь все шатается и надо все вырывать вместе с зубами», — поделилась дочь пострадавшей.

Семья избитой пенсионерки обратилась с заявлением в полицию, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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