Лучшие проекты в сфере туризма получили премию правительства России

Туризм является приоритетной для государства отраслью и важнейшим драйвером экономики страны, заявил на церемонии вручения премий правительства в области туризма за 2023 год, которая проводится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Лауреатами премии стали авторы 10 реализованных инициатив, направленных на развитие российской индустрии гостеприимства. Все они получили по 1 млн рублей.

Правительством были отмечены проекты по воссозданию уникальных исторических объектов, новые цифровые сервисы, образовательные проекты, продвижение событийных мероприятий, создание туристических продуктов, в том числе с учетом безбарьерной среды.

Среди них — проект «Лыжи мечты — горы равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет, семейный музей-этнопарк «Деревня Тыгыдым», где созданы копии старинных построек и другие.

Обращаясь к участникам церемонии, заместитель председателя правительства РФ напомнил о том, что президент России Владимир Путин поддержал запуск национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2021 году.

«Мы фиксируем рост числа туристов, создается комфортная туристическая инфраструктура – коллеги, все это результаты нашей совместной работы. Уверен, ваши подходы к ведению бизнеса будут служить примером для других, а проекты — масштабироваться в российских субъектах», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что все награжденные задают высокую планку своим коллегам по отрасли. Кроме этого, по словам вице-премьера, необходимо создавать новые продукты с учетом разнообразия климатических зон.

По словам присутствовавшего на церемонии заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, ежегодная премия правительства в области туризма позволяет выявить лучшие практики отрасли, которые эффективны для бизнеса, для людей и для страны в целом.

На соискание премии в 2023 году было представлено больше 100 заявок со всей России.