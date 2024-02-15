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В Ульяновской области задержали сектантов

Полиция Ульяновской области задержала верхушку сектантского объединения

Полиция Ульяновской области задержала верхушку сектантского объединения, которое возглавляет «схимитрополит» Зосима. Об этом сообщает Ulnovosti.ru.

По данным информационного портала, в ночь на 15 февраля в Старомайнском районе произошли массовые задержания. Согласно материалу, полицейские пришли за «псевдоправославными отшельниками», состоявшими в секте «Царской империи». Ее глава «схимитрополит» Зосима ранее утверждал, что он «патриарх, пророк и царь грядущий в одном лице».

По данным Ulnovosti.ru, община появилась в Старомайнском районе четыре года назад. Сектанты поселились в селах Айбаши, Старая Майна, Жедяевка, Матвеевка и Кокряти. Уточняется, что отшельники купили земельные участки и создали «обитель», которую назвали «Боголюбово».

В октябре 2022 года агентство РИА Новости сообщало, что православные из Ульяновской области пожаловались в епархию на общину «старца» Зосимы. Отмечалось, что он проповедует отказ от цивилизации и призывает жить в лесах. Полицейские на тот момент не обнаружили в его действиях ничего противозаконного.

В октябре 2023 года в отношении последователей Духовного центра «Возрождение» (ДЦВ) было возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности. Религиозная организация была основана гражданином Украины Владимиром Мунтяном в 2014 году.

Ранее двое полураздетых мужчин, сбежавших из «секты», испугали жителей уральского села.

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