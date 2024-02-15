В Москве двое иностранцев изнасиловали знакомую

СК Москвы возбудил уголовное дело после изнасилования россиянки двумя гражданами Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одной из квартир на Союзном проспекте в Москве, по данным следствия, двое иностранцев изнасиловали знакомую им россиянку. Подозреваемых в совершении преступления удалось задержать, возбуждено уголовное дело об изнасиловании, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В рамках расследования фигуранты дела будут проверены на соблюдение миграционного законодательства.

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