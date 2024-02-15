Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Москве двое иностранцев изнасиловали знакомую

В Москве двух граждан Киргизии обвинили в изнасиловании россиянки

close
100%
Столичный СК' class="item-image" >
Телеграм-канал Столичный СК

СК Москвы возбудил уголовное дело после изнасилования россиянки двумя гражданами Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одной из квартир на Союзном проспекте в Москве, по данным следствия, двое иностранцев изнасиловали знакомую им россиянку. Подозреваемых в совершении преступления удалось задержать, возбуждено уголовное дело об изнасиловании, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В рамках расследования фигуранты дела будут проверены на соблюдение миграционного законодательства.

Ранее случайный знакомый похитил и трое суток насиловал 18-летнюю студентку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами