Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Дачник украл плитку с Соборной площади города на 150 тыс. рублей

В Арзамасе дачник украл плитку с Соборной площади на 150 тыс. рублей

close
100%
Овд Арзамасский/VK

В Арзамасе (Нижегородская область) полицейские задержали подозреваемого в краже тротуарной плитки с Соборной площади. Об этом рассказали в пресс-службе ОВД Арзамасский.

Им оказался 59-летний местный житель.

О том, что мужчина похищает с площади плитку в полицию, сообщил очевидец. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что арзамасец воровал с территории площади стройматериалы в течение трех месяцев.

Приехав по адресу, где проживает подозреваемый, правоохранители нашли на территории его дома тротуарную плитку, бордюры и желоба. Общая сумма ущерба составила 154 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в Оренбургской области мужчина украл из магазина шоколадные яйца, наелся и раздал остатки детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами