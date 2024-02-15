Дачник украл плитку с Соборной площади города на 150 тыс. рублей

В Арзамасе (Нижегородская область) полицейские задержали подозреваемого в краже тротуарной плитки с Соборной площади. Об этом рассказали в пресс-службе ОВД Арзамасский.

Им оказался 59-летний местный житель.

О том, что мужчина похищает с площади плитку в полицию, сообщил очевидец. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что арзамасец воровал с территории площади стройматериалы в течение трех месяцев.

Приехав по адресу, где проживает подозреваемый, правоохранители нашли на территории его дома тротуарную плитку, бордюры и желоба. Общая сумма ущерба составила 154 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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