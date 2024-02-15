В Омске ребенок ошпарил ногу, провалившись в яму с кипятком

В Прибрежном микрорайоне Омска ребенок провалился в яму с кипятком и получил травму ступни. Об этом сообщает портал «Омск Регион».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Прибрежном микрорайоне Омска, ребенок шел по тротуару вдоль дороги и попал ногой в яму с горячей водой. Мальчик ошпарил кипятком ступню, ему потребовалась медицинская помощь. Яма образовалась из-за прорыва на теплосетях.

«В настоящее время на месте повреждения выставлены специальные ограждения, проводятся работы по выявлению опасных факторов и диагностические работы на трубопроводах, готовятся технические решения по результатам диагностики. Также будет определена принадлежность тепловых сетей для дальнейшего исключения рисков», — сообщили в администрации.

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