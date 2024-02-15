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Переодетый в медведя полицейский поймал наркоторговку с помощью конфет в День влюбленных

Fox News: в Перу полицейский в костюме медведя задержал наркоторговку

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В Перу полицейские из отдела по борьбе с наркотиками провели спецоперацию по задержанию торговцев запрещенными веществами, стражам порядка понадобился костюм медведя и коробка шоколадных конфет. Об этом сообщает Fox News.

В одном из городских кварталов Лимы местные жители стали свидетелями необычного задержания торговки наркотиками. Спецоперацию проводило подразделение по борьбе с наркотиками в День всех влюбленных.

Чтобы выманить из дома подозреваемую в торговле зельем, один из полицейских переоделся в костюм медведя. Он взял коробку шоколадных конфет и воздушный шар в форме сердца и вызвал на улицу удивленную девушку, которой якобы хотел признаться в любви.

В момент, когда подозревая вышла из дома, страж порядка защелкнул на ее запястьях наручники.

Ранее крымский наркоторговец спрятал в банковской ячейке соседа пакет мефедрона.

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