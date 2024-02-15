Отца страдающего от СМА Миши Бахтина оштрафовали за одиночный пикет

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Дмитрия Бахтина, отца страдающего от спинально-мышечной атрофии (СМА) Миши Бахтина, за несанкционированный одиночный пикет. Об этом в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила его жена Яна Бахтина.

Мужчина утром в четверг, 15 февраля, провел пикет с требованием к президенту России обеспечить сына лекарством. Дмитрий был задержан.

На него составили протокол по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). По данной статье мужчине грозил штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тыс. рублей.

До этого Яна Бахтина объясняла «Газете.Ru», что они с мужем вновь вышли на пикет, «чтобы в очередной раз сказать о том, что нашего ребенка не обеспечивают лекарством». Бахтина также рассказывала, что во время демонстрации полицейские подошли проверять их документы и заявили, что «не занимаются благотворительностью», поэтому не могут помочь ребенку.

В 2021 году больному СМА Мише Бахтину сделали укол импортного препарата «Золгенсма», после чего его родители обратились с просьбой продолжить лечение с помощью препарата «Спинраза». Врачи отказывались вводить препарат, ссылаясь на отсутствие клинических испытаний совместимости «Спинразы» и «Золгенсма», однако вскоре суд обязал областной минздрав обеспечить Мишу необходимым лекарством.

В июле 2023 года Мише Бахтину пообещали выдать препарат «Рисдиплам», однако его мальчику так и не предоставили. В январе этого года мать ребенка заявила «Газете.Ru», что министерство здравоохранения Свердловской области пытается через суд отменить обязательство об обеспечении ее сына препаратом «Спинраза».

Ранее в России начали испытывать первое отечественное лекарство от СМА.