Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 20

При обстреле Белгорода пострадали 20 человек, из них 16 госпитализированы

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные данные Минздрава.

Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, 16 человек были госпитализированы.

Всего 128 квартир и 34 автомобиля были повреждены в результате обстрела, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также сообщил, что девять пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое мальчиков семи и 15 лет получили контузию и ушиб плеча, они были отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

Ранее бригаду врачей федеральных центров отправили в Белгород после атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами