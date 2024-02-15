Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 20

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные данные Минздрава.

Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, 16 человек были госпитализированы.

Всего 128 квартир и 34 автомобиля были повреждены в результате обстрела, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также сообщил, что девять пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое мальчиков семи и 15 лет получили контузию и ушиб плеча, они были отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

Ранее бригаду врачей федеральных центров отправили в Белгород после атаки ВСУ.