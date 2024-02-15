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Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

Собянин: регионы смогут бесплатно пользоваться медицинскими ИИ-сервисами Москвы

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Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что это решение принято по поручению президента России Владимира Путина.

«Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике», — написал мэр.

Он также уточнил, что Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы создана специальная платформа, на которой медицинские организации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения.

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