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Казанская полиция задержала женщину, посадившую годовалого ребенка за руль

В Казани задержали женщину, посадившую за руль годовалого ребенка

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Shutterstock

В Казани полицейские задержали женщину, которая посадила годовалого ребенка за руль автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в соцсетях распространился видеоролик, на котором женщина с ребенком на коленях достаточно быстро двигалась по дороге. При этом малолетний держался руками за руль.

Правоохранительные органы нашли и задержали нарушительницу, ею оказалась 32-летняя местная жительница, сообщает УМВД России по региону. Россиянка рассказала, что решила взять ребенка на колени и продолжить движение после того, как он облился водой из бутылки.

В отношении женщины составили два административных протокола по статьям об опасном вождении и перевозке ребенка без детского кресла. Материалы передали в ПДН для проверки.

Ранее в Барнауле семилетний мальчик угнал машину, устроил ДТП и сбежал.

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