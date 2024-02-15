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Появилось видео с места гибели ребенка при обстреле Белгорода

Shot опубликовал видео с места гибели годовалой девочки при обстреле Белгорода

Появилось видео с места гибели годовалой девочки при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с места трагедии опубликовал Telegram-канал Shot.

Видео снял мужчина, который вышел на пробежку на стадион рядом со школой №42 на улице 60 лет Октября. За кадром слышно, как он рассказывает о произошедшем и пытается поддержать раненных при обстреле детей, уверяя, что помощь скоро подоспеет. На видео он также общается с раненой бабушкой погибшей девочки.

До этого сообщалось, что в Белгороде в результате удара ВСУ погиб четырехмесячный младенец. По данным Telegram-канала Shot, в момент, когда по городу был нанесен удар, семья с ребенком в коляске гуляла на территории местной школы. В малыша попал осколок снаряда.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, во время атаки ранения различной степени тяжести получили 23 человека. В том числе речь идет о шестерых несовершеннолетних. При этом пятерых граждан, включая одного ребенка, спасти не удалось.

Министерство обороны России сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли ударить по Белгороду сербскими ракетами.

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Обстрелы Белгорода
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