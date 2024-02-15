Отравление российских школьников обернулось штрафом 500 тыс. руб. для директора ресторана

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал директора ресторана Grand Bianco, где отравились выпускники девяти школ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении Вадима Лакшина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), назначил наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, директор ресторана не проконтролировал своих сотрудников и допустил нарушение санитарных норм. Так, у некоторых поваров и официантов были найден норовирус и золотистый стафилококк.

Массовое отравление произошло в конце июня 2023 года. Тогда Роспотребнадзор установил, что выпускаемая продукция не соответствовала требованиям законодательства: эксперты нашли в оливье золотистый стафилококк, в салате «Цезарь», блюде «Галантин» и лососе — кишечную палочку.

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