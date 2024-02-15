Зоозащитница назвала нереализуемой идею конфискации животных у жестоких хозяев

Директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева в эфире «Радио 1» прокомментировала инициативу первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова о конфискации животных у жестоких хозяев и последующей передаче волонтерам. По ее словам, никаких механизмов для реализации данного предложения на сегодняшний день нет.

«Все волонтеры, которые занимаются животными, окошачены и особачены по самые уши. Куда они будут забирать изъятых животных? Не представляю, на каком основании им будут их передавать, как контролировать условия содержания», — задается вопросом Дмитриева.

Что касается муниципальных приютов, они работают по программе регулирования численности уличных животных, но не рассчитаны на прием питомцев со сложной судьбой, добавила зоозащитница.

До этого Бурматов сообщил, что депутаты обсуждают введение в законодательство РФ нормы, позволяющей конфисковывать домашних животных у владельцев, которые жестоко с ними обращаются, в том числе оставляют в беспомощном состоянии.

Накануне стало известно, что в подмосковном Томилино собака провела несколько дней в запертой квартире — ее вой услышали жильцы дома. Они вызвали полицейских, однако те сначала отказались вскрывать дверь из-за отсутствия оснований.

Вызволили животное только после прибытия спасателей: в квартире оказалось множество бутылок из-под пива и мусор. По словам соседей, хозяин «очень много пил», уходил в загулы и не кормил питомца. Сейчас собаку передали волонтерам, а правоохранители ищут ее владельца.

Ранее в Госдуме призвали полицию вскрывать квартиры, в которых животные заперты без еды.