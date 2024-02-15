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Воспитатели детского сада в Карелии заставляли детей есть горчицу и кололи им пальцы

В Карелии за истязание детей осудили двух воспитателей детсада

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Depositphotos

В Петрозаводске вынесен приговор двум воспитателям детского сада, которые истязали детей, пострадало 18 воспитанников. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Карелия.

Как удалось установить следствию, два педагога детского сада систематически издевались над воспитанниками, от действий воспитателей пострадало 18 детей.

По данным местных СМИ, женщины заставляли детей есть чужие объедки и горчицу, запирали их в темных комнатах, кололи пальцы и мазали лицо майонезом. Одна из пострадавших девочек рассказала, что одного из мальчиков раздели и пытались запихнуть в заднее отверстие трубочку от сока. Педагоги пытались преподнести издевательства как игры.

Приговором суда старшему воспитателю назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, второй подсудимой в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Виновные взяты под стражу в зале суда.

Ранее в Приморье воспитательница пыталась силой уложить ребенка спать и выставила его в коридор.

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