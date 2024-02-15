Из стены уфимской квартиры достали черного кота

В Уфе из стены в многоквартирном доме достали кота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, кот беспокоил жильцов многоквартирного дома своим громким мяуканьем около двух дней. Оказалось, что животное застряло в вентиляции.

Чтобы спасти попавшего в западню, рабочему пришлось просверлить дыру в стене квартиры. После этого мужчине удалось достать и взять на руки черного кота. По данным Mash Batash, животное не пострадало.

До этого водитель мусоровоза нашел в выброшенной и плотно запечатанной коробке живого кота. Он кидался, рычал и всячески сопротивлялся попыткам поместить его в переноску. Дочь нашедшего животное мужчины решила найти его прежних хозяев и привлечь их к ответственности.

Ранее сахалинские грумеры избили кота-клиента за непослушание и попали на видео.