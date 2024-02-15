МИД РФ отреагировал на обстрел Белгорода

Российская Федерация решительно осуждает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Белгород днем 15 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание. Теракт укробандеровских вандалов вновь высветил преступную роль «коллективного Запада» во главе с США», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шестеро пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинских войск находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на обстрел Белгорода, выразив соболезнования пострадавшим.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

Ранее сообщалось, что бригаду врачей федеральных центров отправили в Белгород после атаки ВСУ.