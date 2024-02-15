Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что шестеро пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинских войск находятся в тяжелом состоянии.

«По раненым. 17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек», — написал Гладков.

По словам губернатора, у девяти пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков семи и 15 лет получили контузию и ушиб плеча и были отпущены на амбулаторное лечение после оказанной помощи.

Днем 15 февраля украинские войска обстреляли территорию Белгородской области, включая ее административный центр. В результате один из снарядов попал в здание магазина в Белгороде.

Министерство обороны РФ сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

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